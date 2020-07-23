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В Полтаве вооруженный мужчина взял в заложники начальника уголовного розыска

23.07.2020 13:00
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В Полтаве вооруженный мужчина взял в заложники начальника уголовного розыска

В Полтаве вооруженный гранатой мужчина взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна, сообщает LIGA.net.
Отмечается, что в 09:05 у здания админсуда мужчину пытались задержать по подозрению в угоне авто. Во время задержания он схватил за руку сотрудника уголовного розыска и достал гранату.
После переговоров он обменял заложника на начальника уголовного розыска Полтавской области полковника Шияна. Захватчик вытребовал автомобиль "Богдан" и уехал на нем вместе с полковником из города в направлении Киева.
Сейчас они находяться в Решетиловском районе. Захватчика сопровождают автомобили полиции. Правоохранители пытаются уговорить захватчика сдаться и отпустить заложника.



Теги: Полтава, заложник, захват
 
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