В Полтаве вооруженный мужчина взял в заложники начальника уголовного розыска

23.07.2020 13:00

В Полтаве вооруженный гранатой мужчина взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна, сообщает LIGA.net.

Отмечается, что в 09:05 у здания админсуда мужчину пытались задержать по подозрению в угоне авто. Во время задержания он схватил за руку сотрудника уголовного розыска и достал гранату.

После переговоров он обменял заложника на начальника уголовного розыска Полтавской области полковника Шияна. Захватчик вытребовал автомобиль "Богдан" и уехал на нем вместе с полковником из города в направлении Киева.

Сейчас они находяться в Решетиловском районе. Захватчика сопровождают автомобили полиции. Правоохранители пытаются уговорить захватчика сдаться и отпустить заложника.