К поискам сбежавшего "полтавского террориста" привлекли авиацию

24.07.2020 11:00

По состоянию на 9:00 24 июля правоохранителям еще не удалось задержать полтавчанина Романа Скрыпника, который 23 июлю захватил заложника, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке. Розыск злоумышленника продолжается, информирует Цензор.НЕТ.

Об этом сообщила главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина.

"По состоянию на сейчас не задержали. Продолжается спецоперация. Привлечено много людей из разных подразделений и ведомств, привлечена авиация, используется спецтехника, и кинологи с собаками, и Нацгвардия. Координирует работу штаб в составе полиции, СБУ и прокуратуры. Надеемся, что результаты скоро будут", - сказала Ларина.

По ее словам, злоумышленник убежал через лесопосадку и сейчас скрывается на территории, на которой чередуются лесопосадки и поля.

На вопрос, вооружен ли Скрипник и может ли представлять опасность для людей, представитель полтавской полиции ответить не смогла, отметив, что такой информации у нее нет.