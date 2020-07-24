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Наличный доллар подешевел впервые за неделю
24.07.2020 15:00
Курс доллара в обменниках киевских банков подешевел впервые с 15 июля, свидетельствуют данные BIN.ua, сообщает Корреспондент.net.
Так, в пятницу, 24 июля, курс продажи наличного доллара снизился на 9 копеек до 28,00 UAH/USD, курс покупки на 6 копеек до 27,69 UAH/USD.
Средний курс покупки евро снизился на 3 копейки до 31,73 UAH/EUR, курс продажи на 6 копеек до 32,38 UAH/EUR.
Теги: доллар, банк, курс валют
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