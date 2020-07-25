Кабмин установил пять обязательных правил карантина в Украине

25.07.2020 13:00

Кабинет министров определил, что запрещается на время действия карантина в Украине. Список состоит из пяти обязательных запретов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в опубликованном накануне постановлении Кабинета министров № 641 "Об установлении карантина...".

Согласно тексту документа, на территории Украины на период действия карантина запрещается: