Зеленский назначил пожизненные стипендии 40 гражданам Украины

25.07.2020 09:00

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении пожизненных государственных именных стипендий гражданам Украины, подвергшимся преследованиям за правозащитную деятельность, а также участникам боевых действий в период Второй мировой войны 1939-1945 лет, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на прес-службу Офиса президента.

Оба указа № 291 и № 292 обнародованы на сайте ОП. Стипедии именные. В документах указаны 15 человек, которые подверглись преследованиям, и еще 25 участников БД Второй мировой.

Отмечается, что указы вступают в силу со дня их опубликования.