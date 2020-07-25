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Зеленский назначил пожизненные стипендии 40 гражданам Украины

25.07.2020 09:00
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Зеленский назначил пожизненные стипендии 40 гражданам Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении пожизненных государственных именных стипендий гражданам Украины, подвергшимся преследованиям за правозащитную деятельность, а также участникам боевых действий в период Второй мировой войны 1939-1945 лет, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на прес-службу Офиса президента.
Оба указа № 291 и № 292 обнародованы на сайте ОП. Стипедии именные. В документах указаны 15 человек, которые подверглись преследованиям, и еще 25 участников БД Второй мировой.
Отмечается, что указы вступают в силу со дня их опубликования.



Теги: Вторая Мировая война, указ, стипендия, правозащитники, Зеленский
 
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