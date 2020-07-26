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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 июля

26.07.2020 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 июля

Количество инфицирований коронавирусом в Украине по состоянию на 26 июля достигло 64849.
За минувшие сутки выявлено 920 новых случаев. Днем ранее был зафиксирован антирекорд - 1106 случаев.
Выздоровели за время пандемии 35807 (+310 за сутки), умерли - 1605 (+15).
Статистика по регионам:
Винницкая область - 2549 (+37)
Волынская область - 3560 (+57)
Днепропетровская область - 1329 (+12)
Донецкая область - 850 (+8)
Житомирская область - 1709 (+18)
Закарпатская область - 4841 (+67)
Запорожская область - 734 (+9)
Ивано-Франковская область - 4025 (+88)
Кировоградская область - 693 (+3)
Киев - 7620 (+95)
Киевская область - 3503 (+42)
Львовская область - 8832 (+130)
Луганская область - 120 (+1)
Николаевская область - 546 (+7)
Одесская область - 2907 (+61)
Полтавская область - 394 (+6)
Ровенская область - 5623 (+81)
Сумская область - 430 (+19)
Тернопольская область - 2725 (+53)
Харьковская область - 3381 (+39)
Херсонская область - 219 (0)
Хмельницкая область - 1059 (+22)
Черновицкая область - 5592 (+44)
Черкасская область - 897 (0)
Черниговская область - 711 (+21).


По материалам: https://covid19.rnbo.gov.ua/

Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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