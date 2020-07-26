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В Бердянске обнаружили коронавирус у 19 сотрудников "скорой"
В Бердянске более чем в два раза возросло количество больных коронавирусом COVID-19 сотрудников подстанции скорой медицинской помощи. После проведения дополнительного ПЦР-тестирования инфекцию обнаружили еще у 11 работников. Об этом сообщает Запорожский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в субботу, 25 июля, передает Корреспондент.net.
По состоянию на пятницу инфицирование коронавирусом подтвердили у 19 сотрудников Бердянской подстанции. При этом клинические проявления болезни в виде насморка и повышенной температуры есть только у семи зараженных.
"Каждый из работников прошел двукратное тестирование, в случае двойного отрицательного теста такой работник будет допущен к работе", – говорится в сообщении.
Все больные коронавирусом работники скорой помощи находятся под наблюдением семейных врачей.
Теги: Бердянск, скорая помощь, COVID-19
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