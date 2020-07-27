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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 июля

27.07.2020 12:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 июля

В Украине за минувшие сутки выявили 807 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее количество заболевших достигло 65 656, сообщает Минздрав в понедельник, 27 июля.
Больше всего инфицированных выявили во Львовской области (120), Ивано-Франковской области (96) и Ровенской области (78).
Отметим, что количество заражений в стране снижается вторые сутки подряд. В воскресенье сообщалось о 920 инфицированных. А в субботу – о 1 106.
Также за минувшие сутки скончались 11 человек, а с начала пандемии – 1 616.
Общее число выздоровевших за 24 часа составило 315 человек. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 36 122.
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 2589 (+40)
Волынская область - 3616 (+66)
Днепропетровская область - 1330 (1)
Донецкая область - 850 (0)
Житомирская область - 1723 (+14)
Закарпатская область - 4874 (+33)
Запорожская область - 750 (+16)
Ивано-Франковская область - 4121 (+96)
Кировоградская область - 695 (+2)
Киев - 7690 (+70)
Киевская область - 3548 (45)
Львовская область - 8952 (+120)
Луганская область - 120 (0)
Николаевская область - 559 (+13)
Одесская область - 2960 (+53)
Полтавская область - 394 (0)
Ровенская область - 5701 (+78)
Сумская область - 445 (15)
Тернопольская область - 2773 (+48)
Харьковская область - 3431 (50)
Херсонская область - 220 (+1)
Хмельницкая область - 1059 (0)
Черновицкая область - 5634 (+42)
Черкасская область - 902 (+5)
Черниговская область - 720 (+9).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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