Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 июля

27.07.2020 12:00

В Украине за минувшие сутки выявили 807 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее количество заболевших достигло 65 656, сообщает Минздрав в понедельник, 27 июля.

Больше всего инфицированных выявили во Львовской области (120), Ивано-Франковской области (96) и Ровенской области (78).

Отметим, что количество заражений в стране снижается вторые сутки подряд. В воскресенье сообщалось о 920 инфицированных. А в субботу – о 1 106.

Также за минувшие сутки скончались 11 человек, а с начала пандемии – 1 616.

Общее число выздоровевших за 24 часа составило 315 человек. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 36 122.

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 2589 (+40)

Волынская область - 3616 (+66)

Днепропетровская область - 1330 (1)

Донецкая область - 850 (0)

Житомирская область - 1723 (+14)

Закарпатская область - 4874 (+33)

Запорожская область - 750 (+16)

Ивано-Франковская область - 4121 (+96)

Кировоградская область - 695 (+2)

Киев - 7690 (+70)

Киевская область - 3548 (45)

Львовская область - 8952 (+120)

Луганская область - 120 (0)

Николаевская область - 559 (+13)

Одесская область - 2960 (+53)

Полтавская область - 394 (0)

Ровенская область - 5701 (+78)

Сумская область - 445 (15)

Тернопольская область - 2773 (+48)

Харьковская область - 3431 (50)

Херсонская область - 220 (+1)

Хмельницкая область - 1059 (0)

Черновицкая область - 5634 (+42)

Черкасская область - 902 (+5)

Черниговская область - 720 (+9).