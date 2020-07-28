Кучма ушел с поста главы украинской делегации в ТКГ

28.07.2020 14:00

Представитель Украины в Минске Леонид Кучма прекратил свое участие в деятельности ТКГ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает 112 Украина.

Как сообщается, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что работа Леонида Кучмы в Минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и добавил, что с уважением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ.

"Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки Минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был сверхважным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем", – сказал Зеленский.

Со своей стороны Кучма отметил, что за последний год работа ТКГ была восстановлена и значительно продвинулась, был осуществлен ряд важных шагов, достигнуты важные договоренности. По словам второго президента, он и в дальнейшем в случае необходимости готов делиться опытом и предоставлять консультации относительно шагов на пути к установлению мира.

Напомним, президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма во второй раз стал во главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе 3 июня 2019 года.