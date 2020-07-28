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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 июля

28.07.2020 12:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 июля

В Украине после двух суток снижения количества новых случаев заболеваемости коронавирусом COVID-19 произошел новый скачек. За минувшие сутки выявили 919 новых больных. Их общее число достигло 66 575, сообщает Минздрав во вторник, 28 июля.
Больше всего инфицированных выявили во Львовской области (147), Киеве (110) и Ивано-Франковской области (103).
Указано, что за минувшие сутки умерли 13 человек, а с начала пандемии – 1 616.
При этом за сутки выздоровели 622 человека. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 36 744.
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 2627 (+38)
Волынская область - 3648 (32)
Днепропетровская область - 1334 (+4)
Донецкая область - 852 (+2)
Житомирская область - 1744 (+21)
Закарпатская область - 4940 (+66)
Запорожская область - 753 (+3)
Ивано-Франковская область - 4224 (+103)
Кировоградская область - 697 (+2)
Киев - 7800 (+110)
Киевская область - 3590 (+42)
Львовская область - 9099 (+147)
Луганская область - 121 (1)
Николаевская область - 562 (+3)
Одесская область - 3031 (+71)
Полтавская область - 401 (7)
Ровенская область - 5784 (+83)
Сумская область - 454 (+9)
Тернопольская область - 2822 (+49)
Харьковская область - 3478 (+47)
Херсонская область - 221 (1)
Хмельницкая область - 1069 (10)
Черновицкая область - 5692 (+58)
Черкасская область - 906 (+4)
Черниговская область - 726 (+6).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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