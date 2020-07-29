Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 июля

29.07.2020 13:00

По состоянию на утро 28 июля в Украине лабораторно подтверждены 1022 новых случая заболевания коронавирусом, 21 человек умер. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 67 597 человек, выздоровевших – 37 394, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 650 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 28 553 человека.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (132) и во Львовской области (149).

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 2660 (+33)

Волынская область - 3694 (+46)

Днепропетровская область - 1364 (+30)

Донецкая область - 861 (+9)

Житомирская область - 1764 (+20)

Закарпатская область - 5008 (+68)

Запорожская область - 767 (+14)

Ивано-Франковская область - 4342 (+118)

Кировоградская область - 697 (0)

Киев - 7932 (+132)

Киевская область - 3629 (+39)

Львовская область - 9248 (+149)

Луганская область - 122 (1)

Николаевская область - 563 (+1)

Одесская область - 3104 (+73)

Полтавская область - 414 (+13)

Ровенская область - 5837 (+53)

Сумская область - 467 (+13)

Тернопольская область - 2852 (+30)

Харьковская область - 3556 (+78)

Херсонская область - 224 (+3)

Хмельницкая область - 1086 (+17)

Черновицкая область - 5751 (+59)

Черкасская область - 910 (+4)

Черниговская область - 745 (19).