В Киеве СБУ задержала двух подрывников-вымогателей

29.07.2020 15:00

СБУ заявила о задержании двух организаторов серии взрывов в Киеве, которые требовали 500 тыс. долларов. Об этом в среду, 29 июля сообщает пресс-центр СБУ, передает Корреспондент.net.

По предварительной версии следствия, участники группы, используя самодельные взрывные устройства, устроили взрыв у входа на станцию метро Шулявская и в жилом доме на столичном Подоле.

Кроме того, правоохранители обезвредили одно из устройств возле метро Минская, а еще одно обнаружили на сортировочной станции после анонимного звонка.

"После первого взрыва организаторы и исполнители терактов прислали в адрес СБУ, МВД, других государственных органов и СМИ требования финансового характера. В частности, злоумышленники требовали перечислить им 50 биткоинов ориентировочной стоимостью 500 тыс. долларов на электронный кошелек с зашифрованным сообщением в виде QR-кода", - говорится в сообщении.

Проведено 15 обысков по адресам проживания и пребывания фигурантов, во время которых изъяты вещественные доказательства противоправной деятельности.

Двум задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Также следователями подготовлены ходатайства в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.