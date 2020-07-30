Последние новости раздела
- Новым главой украинской делегации в ТКГ стал Леонид Кравчук (ВИДЕО)15:00
- В Украине побит "рекорд" по числу зараженных коронавирусом за сутки12:00
- Кабмин утвердил ежемесячные доплаты пенсионерам старше 80 лет08:00
- В Киеве СБУ задержала двух подрывников-вымогателей15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 июля13:00
- В Кирилловке ливень затопил 10 баз отдыха10:00
- Кучма ушел с поста главы украинской делегации в ТКГ14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 июля12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 июля12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 июля13:00
Кабмин утвердил ежемесячные доплаты пенсионерам старше 80 лет
30.07.2020 08:00
Ежемесячное пособие одиноким пенсионерам старше 80 лет, нуждающимся в постороннем уходе, будет выплачиваться в размере 685 грн. Такое решение в среду, 29 июля, принял Кабинет министров, сообщает Корреспондент.net.
Сумма ежемесячной государственной социальной помощи утверждена в размере 40% прожиточного минимума для утративших трудоспособность. Выплаты будут назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года.
Теги: Кабинет министров, пенсионер, выплата
Читайте также:
- Кабмину указали на дверь
- По секрету - всему свету: отечественные политики докладывают о тайных замыслах конкурентов
- 25 марта Украина перейдет на летнее время в последний раз?
- МВД "трясет". Начальников облуправлений заставили написать заявления
- Пенсионеры пикетировали, премьер обещала, а горожане приготовили мэру "каток"
- Чиновники поживут на ползарплаты
- В «ДНР» зафиксирована сотая смерть от COVID-1914:00
- В ОРДЛО прибыл 97-й гуманитарный конвой из России13:00
- "ДНР" обвинила ВСУ в "бесшумном" нарушении перемирия14:00
- В "ДНР" нашли коронавирус у 16 приехавших из Украины12:00
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений перемирия на Донбассе08:00
- Зеленский создал ВГА в Северодонецке17:00
- В "ДНР" жительнице Макеевки дали 10 лет за "шпионаж"16:00
- Вчера через гуманитарный коридор в Еленовке прошли более 250 человек13:00
- Мэр Славянска госпитализирован из-за осложнений от коронавируса10:00
- Штаб ОС подвел итоги первых суток перемирия на Донбассе08:00
- Стал известен состав нового тренерского штаба ФК "Динамо"16:00
- Новым главой украинской делегации в ТКГ стал Леонид Кравчук (ВИДЕО)15:00
- В «ДНР» зафиксирована сотая смерть от COVID-1914:00
- В ОРДЛО прибыл 97-й гуманитарный конвой из России13:00
- В Украине побит "рекорд" по числу зараженных коронавирусом за сутки12:00
- Дебютант УПЛ пробился в Лигу Европы11:00
- Часть задержанных в Беларуси боевиков «Вагнера» воевали на Донбассе10:00
- Российская вакцина от COVID-19 уже проходит госрегистрацию09:00
- Кабмин утвердил ежемесячные доплаты пенсионерам старше 80 лет08:00
- FT назвала стоимость потенциальной вакцины от COVID-1917:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Миссия ОБСЕ обнаружила у луганских боевиков военный самолет
- В "ДНР" жительнице Макеевки дали 10 лет за "шпионаж"
- "ДНР" обвинила ВСУ в "бесшумном" нарушении перемирия
- Ливни затопили популярный азовский курорт
- В "ДНР" нашли коронавирус у 16 приехавших из Украины
- Штаб ОС подвел итоги первых суток перемирия на Донбассе
- Командующий ОС сообщил о первых нарушениях режима перемирия боевиками
- В «ДНР» заявили о восстановлении водоснабжения
- Вчера через гуманитарный коридор в Еленовке прошли более 250 человек
- Зеленский создал ВГА в Северодонецке