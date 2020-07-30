В Украине побит "рекорд" по числу зараженных коронавирусом за сутки

30.07.2020 12:00

В Украине за минувшие сутки выявили 1197 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это абсолютный антирекорд. Общее число инфицированных достигло 68 794, сообщает Минздрав в четверг, 30 июля.

Отметим, что рост новых случаев COVID-19 продолжается третьи сутки подряд. Накануне сообщалось о 1022 заболевших.

Больше всего инфицированных выявили в Киеве (199), Львовской области (131) и Ровенской области (105).

Также сообщается, что за минувшие сутки скончались 23 человека, а с начала пандемии – 1 673.

При этом за сутки выздоровели 760 человек. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 38 154.

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 2698 (+38)

Волынская область - 3735 (41)

Днепропетровская область - 1394 (30)

Донецкая область - 865 (+4)

Житомирская область - 1807 (+43)

Закарпатская область - 5078 (+70)

Запорожская область - 779 (+12)

Ивано-Франковская область - 4446 (+104)

Кировоградская область - 703 (+5)

Киев - 8131 (+199)

Киевская область - 3672 (+43)

Львовская область - 9397 (+131)

Луганская область - 122 (0)

Николаевская область - 578 (15)

Одесская область - 3150 (+46)

Полтавская область - 431 (+17)

Ровенская область - 5942 (+105)

Сумская область - 484 (+17)

Тернопольская область - 2922 (+70)

Харьковская область - 3626 (+70)

Херсонская область - 224 (0)

Хмельницкая область - 1109 (+23)

Черновицкая область - 5812 (+61)

Черкасская область - 919 (+9)

Черниговская область - 789 (+44).