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В Украине побит "рекорд" по числу зараженных коронавирусом за сутки
В Украине за минувшие сутки выявили 1197 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это абсолютный антирекорд. Общее число инфицированных достигло 68 794, сообщает Минздрав в четверг, 30 июля.
Отметим, что рост новых случаев COVID-19 продолжается третьи сутки подряд. Накануне сообщалось о 1022 заболевших.
Больше всего инфицированных выявили в Киеве (199), Львовской области (131) и Ровенской области (105).
Также сообщается, что за минувшие сутки скончались 23 человека, а с начала пандемии – 1 673.
При этом за сутки выздоровели 760 человек. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 38 154.
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 2698 (+38)
Волынская область - 3735 (41)
Днепропетровская область - 1394 (30)
Донецкая область - 865 (+4)
Житомирская область - 1807 (+43)
Закарпатская область - 5078 (+70)
Запорожская область - 779 (+12)
Ивано-Франковская область - 4446 (+104)
Кировоградская область - 703 (+5)
Киев - 8131 (+199)
Киевская область - 3672 (+43)
Львовская область - 9397 (+131)
Луганская область - 122 (0)
Николаевская область - 578 (15)
Одесская область - 3150 (+46)
Полтавская область - 431 (+17)
Ровенская область - 5942 (+105)
Сумская область - 484 (+17)
Тернопольская область - 2922 (+70)
Харьковская область - 3626 (+70)
Херсонская область - 224 (0)
Хмельницкая область - 1109 (+23)
Черновицкая область - 5812 (+61)
Черкасская область - 919 (+9)
Черниговская область - 789 (+44).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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