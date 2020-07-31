Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 июля

31.07.2020 13:00

В Украине за минувшие сутки обнаружили 1090 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее число инфицированных достигло 69 884, сообщает Минздрав в пятницу, 31 июля.

Отметим, что впервые более тысячи инфицированных выявляют трое суток подряд. Накануне сообщалось о рекордных 1197 заболевших, а позавчера – о 1022. При этом произошло снижение количества новых заражений после трех суток роста.

Больше всего инфицированных выявили во Львовской области (147), Ивано-Франковской области (111) и Киеве (110).

Также сообщается, что за минувшие сутки умерли 20 человека, а с начала пандемии – 1693.

При этом за сутки выздоровели 598 человек. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 38752.

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 2736 (+38)

Волынская область - 3783 (+48)

Днепропетровская область - 1402 (8)

Донецкая область - 881 (+16)

Житомирская область - 1850 (+43)

Закарпатская область - 5146 (+68)

Запорожская область - 790 (11)

Ивано-Франковская область - 4557 (+111)

Кировоградская область - 703 (+1)

м. Киев - 8241 (+110)

Киевская область - 3716 (+44)

Львовская область - 9526 (+147)

Луганская область - 126 (+4)

Николаевская область - 590 (+12)

Одесская область - 3214 (+64)

Полтавская область - 440 (+9)

Ровенская область - 6024 (+82)

Сумская область - 485 (+1)

Тернопольская область - 2976 (+54)

Харьковская область - 3711 (85)

Херсонская область - 227 (+3)

Хмельницкая область - 1138 (+29)

Черновицкая область - 5875 (+63)

Черкасская область - 924 (+5)

Черниговская область - 823 (+34).