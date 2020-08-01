Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 августа

01.08.2020 17:00

В Украине за последние сутки подтвердили 1172 случая коронавирусной болезни. Об этом в субботу, 1 августа свидетельствуют данные МОЗ.

За время пандемии в Украине подтвердили 71 056 случаев коронавируса. При этом выздоровели 39 308 человек, из которых 556 - за последние сутки.

Также вчера от коронавируса умерли 16 человек. Общее число жертв составляет 1709 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки выявили во Львовской (145), Ивано-Франковской (123) областях и Киеве (101 случай).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2766 случаев;

Волынская область - 3828 случаев;

Днепропетровская область - 1413 случаев;

Донецкая область - 889 случаев;

Житомирская область - 1896 случаев;

Закарпатская область - 5210 случаев;

Запорожская область - 800 случаев;

Ивано-Франковская область - 4680 случаев;

Кировоградская область - 704 случая;

м. Киев - 8342 случая;

Киевская область - 3787 случаев;

Львовская область - 9671 случай;

Луганская область - 127 случаев;

Николаевская область - 602 случая;

Одесская область - 3215 случаев;

Полтавская область - 446 случаев;

Ровенская область - 6111 случаев;

Сумская область - 509 случаев;

Тернопольская область - 3035 случаев;

Харьковская область - 3786 случаев;

Херсонская область - 227 случаев;

Хмельницкая область - 1163 случая;

Черновицкая область - 5964 случая;

Черкасская область - 942 случая;

Черниговская область - 843 случая.