В Украине начал действовать "зонированный карантин"

01.08.2020 10:00

С 1 августа вступает в силу постановление Кабинета министров № 641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий...". Этот документ продлит адаптивный карантин до 31 августа 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства, передает 112 Украина.

В Кабмине уточнили, что в зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут поделены на несколько зон - зеленую, желтую, оранжевую и красную - по уровню эпидемической опасности распространения Covid-19.

Уровень будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и утверждаться комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

"Зеленая зона" предусматривает:

пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 кв. м;

кинотеатры с заполненностью на 50%;

количество пассажиров в общественном транспорте будет ограничено количеством сидячих мест.

"Желтая зона" (+ограничения зеленой) запрещает:

посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги экстренно.

"Оранжевая зона" (+ограничения желтой) запрещает:

деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т. д.), кроме гостиниц;

деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

плановые госпитализации в больницах;

работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

прием новых смен в детские лагеря;

ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

"Красная зона" (+ограничения оранжевой) запрещает: