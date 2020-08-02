Кравчук предложил привлечь США к переговорам по Донбассу

02.08.2020 10:00

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что установить мир на Донбассе будет очень сложно без участия в этом процессе США. Об этом он сказал в эфире канала Украина 24, передает LIGA.net.

"Я скажу очень откровенно: пока в этом формате, изменится он или нет, я не ставлю вопрос, что его нужно изменить, но если и дальше будет тупиковая ситуация, пока не будут введены в формат по установлению мира на Донбассе США, будет очень сложно. Потому что я думаю, что наиболее сильная, наиболее богатая страна мира может иметь наибольшее влияние", - сказал Кравчук.

Он уточнил, что говорит о перспективе, так как у США сейчас много своих проблем.

"Правда, там сегодня выборы на носу, коронавирус, там много проблем. Я говорю об этом в перспективе. Но мы увидим, а вдруг начнутся шаги, и мир постепенно будет устанавливаться", - сказал Кравчук.