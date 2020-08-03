Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 августа

03.08.2020 11:00

По состоянию на утро 3 августа в Украине лабораторно подтверждены 990 новых случаев заболевания коронавирусом, 13 человек умерли. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 73 158 человек, выздоровевших – 39 876, умерли с начала пандемии из-за COVID-19 1 738 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 31 544 человека.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (102), в Ивано-Франковской области (119) и во Львовской области (138).

Отметим, что в Украине наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки фиксировалось 26 июня 2020 г. (1109 человек), 25 июля 2020 г. (1106 человек) и 30 июля 2020 г. (1197 человек).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2815 случаев;

Волынская область - 3949 случаев;

Днепропетровская область - 1438 случаев;

Донецкая область - 898 случаев;

Житомирская область - 1948 случаев;

Закарпатская область - 5318 случаев;

Запорожская область - 846 случаев;

Ивано-Франковская область - 4914 случаев;

Кировоградская область - 711 случаев;

м. Киев - 8554 случая;

Киевская область - 3845 случаев;

Львовская область - 9921 случай;

Луганская область - 128 случаев;

Николаевская область - 642 случая;

Одесская область - 3482 случая;

Полтавская область - 459 случаев;

Ровенская область - 6270 случаев;

Сумская область - 541 случай;

Тернопольская область - 3113 случаев;

Харьковская область - 3950 случаев;

Херсонская область - 230 случаев;

Хмельницкая область - 1189 случаев;

Черновицкая область - 6143 случая;

Черкасская область - 954 случая;

Черниговская область - 900 случаев.