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В Киеве неизвестный захватил заложников в банке (ВИДЕО)

03.08.2020 13:00
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В Киеве неизвестный захватил заложников в банке (ВИДЕО)

В Киеве поступило сообщение о захвате заложников в банке, сообщил в понедельник, 3 августа, замглавы МВД Антон Геращенко, передает Корреспондент.net.
"3 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО Универсал Банк (Шевченковский район, помещения бизнес-центра Леонардо) и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию", - написал он в Facebook.
Введено в действие специальную полицейскую операцию Гром.
Представители полиции начали переговоры с террристом и предложили ему сдаться, сообщил Геращенко.
"Просьба к гражданам и гостей города изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской", - добавил он.
Трансляцию с места событий в YouTube ведет телеканал ZIK.



Теги: Киев, банк, заложник
 
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