В Киеве неизвестный захватил заложников в банке (ВИДЕО)

03.08.2020 13:00

В Киеве поступило сообщение о захвате заложников в банке, сообщил в понедельник, 3 августа, замглавы МВД Антон Геращенко, передает Корреспондент.net.

"3 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО Универсал Банк (Шевченковский район, помещения бизнес-центра Леонардо) и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию", - написал он в Facebook.

Введено в действие специальную полицейскую операцию Гром.

Представители полиции начали переговоры с террристом и предложили ему сдаться, сообщил Геращенко.

"Просьба к гражданам и гостей города изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской", - добавил он.

Трансляцию с места событий в YouTube ведет телеканал ZIK.