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«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения
05.08.2020 13:00
В НАК «Нафтогаз Украины» установили цену на газ для населения в августе на уровне 3,24 грн за куб. м, что на 9% выше, чем месяцем ранее. Об этом 4 августа сообщили в пресс-служба газоснабжающей компании, сообщает Главком.
Отмечается, что цена указана с НДС, но без учета стоимости распределения (доставки) газа в рамках тарифа «Лунный».
«Августовская цена на природный газ для бытовых клиентов «Нафтогаз Украины» составляет 3,24 грн за куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки) в рамках тарифа «Лунный». Цена газа выросла на 0,27 грн за куб. м из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода», – сказано в сообщении.
Теги: цена, газ, население
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