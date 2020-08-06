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Названы области-кандидаты на попадание в красную зону по COVID-19

06.08.2020 17:00
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Названы области-кандидаты на попадание в красную зону по COVID-19

С 11 августа в Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях могут усилить карантин. Об этом сообщил в Facebook Тимофей Милованов - директор Киевской школы экономики, которая помогает Минздраву с аналитикой по COVID-19, сообщает Корреспондент.net.
В данный момент эти регионы находятся в "зеленой зоне", но они могут покинуть ее из-за того, что в областях пять дней подряд растет число больных коронавирусом.
"Уже с понедельника четыре новые области могут перестать быть зелеными ... Речь идет о Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях, где уже 5 дней подряд превышается по крайней мере один из установленных правительством показателей - коэффициент выявления случаев инфицирования или показатель динамики роста", - написал Милованов.
По его словам, решение по областям будет принимать Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая соберется 7 августа.



Теги: карантин, зона, COVID-19
 
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