Минздрав извинился за внесение Харькова в красную карантинную зону

08.08.2020 08:00

Попадание Харькова в "красную" карантинную зону было результатом ошибки одного из технических сотрудников. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Там была техническая ошибка одного из сотрудников", – заявил министр.

Степанов отметил, что в результате ошибки информация оказалась на ресурсах Центра общественного здоровья, и потом ее распространили в средствах массовой информации.

Глава Минздрава принес извинения за ошибку.