Названы основания для пересечения админграницы с Крымом

09.08.2020 15:00

С 9 августа админграница с Крымом стала временно закрыта из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Представительство Президента Украины в АР Крым опубликовало список оснований, при которых въезд/выезд с территории полуострова все же будет возможен, сообщает Liga.net.

Основания для въезда/выезда из Крыма в период 9-30 августа

если абитуриент (с одним из родителей / опекунов) подает документы для поступления в учебное заведение; если есть местная регистрации или другое подтверждение проживания в Крыму; если есть необходимость воссоединения семьи; в случае тяжелой болезни, а также если есть необходимости пополнить запасы лекарств и / или получить медицинскую помощь; в случае смерти или тяжелой болезни близких родственников; в других случаях, когда есть основание считать, что ситуация требует неотложного въезда/выезда (в том числе при политических преследованиях со стороны оккупационной власти).

Обязательным условием при пересечении админграницы с Крымом будет установка приложения "Дій вдома". А досрочно прекратить самоизоляцию можно будет после получения отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

Окончательное решение о пересечении админграницы будет приниматься Государственной пограничной службой по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.