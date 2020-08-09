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Названы основания для пересечения админграницы с Крымом

09.08.2020 15:00
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Названы основания для пересечения админграницы с Крымом

С 9 августа админграница с Крымом стала временно закрыта из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Представительство Президента Украины в АР Крым опубликовало список оснований, при которых въезд/выезд с территории полуострова все же будет возможен, сообщает Liga.net.
Основания для въезда/выезда из Крыма в период 9-30 августа

  1. если абитуриент (с одним из родителей / опекунов) подает документы для поступления в учебное заведение;
  2. если есть местная регистрации или другое подтверждение проживания в Крыму;
  3. если есть необходимость воссоединения семьи;
  4. в случае тяжелой болезни, а также если есть необходимости пополнить запасы лекарств и / или получить медицинскую помощь;
  5. в случае смерти или тяжелой болезни близких родственников;
  6. в других случаях, когда есть основание считать, что ситуация требует неотложного въезда/выезда (в том числе при политических преследованиях со стороны оккупационной власти).

Обязательным условием при пересечении админграницы с Крымом будет установка приложения "Дій вдома". А досрочно прекратить самоизоляцию можно будет после получения отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.
Окончательное решение о пересечении админграницы будет приниматься Государственной пограничной службой по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Теги: Крым, граница, правила
 
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