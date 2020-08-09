Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 августа

09.08.2020 13:00

Министерство здравоохранения Украины 9 августа опубликовало статистику распространения коронавируса по областям Украины за последние сутки. За этот период коронавирусная болезнь подтвердилась у 1 199 человек.

Лидерами по числу выявленных больных за сутки стали Львовская, Ивано-Франковская и Харьковская области. Всего в Украине уже 80 949 подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Статистика случаев Covid-19 по областям Украины:

Винницкая область - 2 974 (+19 за сутки)

Волынская область - 4 282 (+56)

Днепропетровская область - 1 547 (+22)

Донецкая область - 975 (+10)

Житомирская область - 2 131 (+30)

Закарпатская область - 5 765 (+68)

Запорожская область - 937 (+18)

Ивано-Франковская область - 5 676 (+124)

Кировоградская область - 721 (+3)

Киев - 9498 (+120)

Киевская область - 4 176 (+48)

Львовская область - 10 851 (+125)

Луганская область - 153 (+1)

Николаевская область - 705 (+9)

Одесская область - 4 165 (+96)

Полтавская область - 494 (+3)

Ровненская область - 6 840 (+93)

Сумская область - 668 (+15)

Тернопольская область - 3 289 (+32)

Харьковская область - 4 784 (+123)

Херсонская область - 267 (+8)

Хмельницкая область - 1 346 (+23)

Черновицкая область - 6 669 (+104)

Черкасская область - 1 022 (+26)

Черниговская область - 1 014 (+23).