- Названы основания для пересечения админграницы с Крымом15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 августа13:00
- Украина закрыла админграницу с Крымом15:00
- В Украине очередной антирекорд COVID-19 - почти 1500 новых случаев за сутки13:00
- Минздрав извинился за внесение Харькова в красную карантинную зону08:00
- ЦОЗ перевел Харьков в "красную зону" карантина15:00
- В Украине третий суточный COVID-антирекорд подряд12:00
- Названы области-кандидаты на попадание в красную зону по COVID-1917:00
- В Украине второй подряд антирекорд по COVID-1912:00
- «Нафтогаз» поднял цену на газ для населения13:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 августа
Министерство здравоохранения Украины 9 августа опубликовало статистику распространения коронавируса по областям Украины за последние сутки. За этот период коронавирусная болезнь подтвердилась у 1 199 человек.
Лидерами по числу выявленных больных за сутки стали Львовская, Ивано-Франковская и Харьковская области. Всего в Украине уже 80 949 подтвержденных случаев коронавирусной болезни.
Статистика случаев Covid-19 по областям Украины:
Винницкая область - 2 974 (+19 за сутки)
Волынская область - 4 282 (+56)
Днепропетровская область - 1 547 (+22)
Донецкая область - 975 (+10)
Житомирская область - 2 131 (+30)
Закарпатская область - 5 765 (+68)
Запорожская область - 937 (+18)
Ивано-Франковская область - 5 676 (+124)
Кировоградская область - 721 (+3)
Киев - 9498 (+120)
Киевская область - 4 176 (+48)
Львовская область - 10 851 (+125)
Луганская область - 153 (+1)
Николаевская область - 705 (+9)
Одесская область - 4 165 (+96)
Полтавская область - 494 (+3)
Ровненская область - 6 840 (+93)
Сумская область - 668 (+15)
Тернопольская область - 3 289 (+32)
Харьковская область - 4 784 (+123)
Херсонская область - 267 (+8)
Хмельницкая область - 1 346 (+23)
Черновицкая область - 6 669 (+104)
Черкасская область - 1 022 (+26)
Черниговская область - 1 014 (+23).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
- Впервые за 19 лет население Украины выросло
- Международные организации утверждают, что в Украине ущемляют права жещин
- В Украине стало больше браков и меньше разводов
- Госстат: В Украине снизилась базовая инфляция
- Больше половины украинцев считают, что страна идет по неправильному курсу
- В январе инфляция составила один процент
- ЦИК отменила местные выборы в прифронтовых районах Донбасса09:00
- В Минцифры объяснили вчерашний сбой в приложении "Дій вдома"10:00
- В "ДНР" пожаловались на фальшивые очереди для въезда в "республику"17:00
- В "Донбасс СОС" сообщили о проблемах на КПВВ из-за приложения "Дій вдома"16:00
- Зеленский приехал в прифронтовую Марьинку (ВИДЕО)14:00
- ОБСЕ впервые за пять лет зафиксировала на Донбассе "день полной тишины"11:00
- Ермак анонсировал масштабный обмен пленными на Донбассе10:00
- На Донбассе восстановили водовод "Горловка-Торецк"09:00
- В "ДНР" нашли коронавирус у 85 человек, прибывших из Украины16:00
- Зеленский неожиданно прилетел на Донбасс (ВИДЕО)14:00
- Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа17:00
- Названы основания для пересечения админграницы с Крымом15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 августа13:00
- Билл Гейтс предупредил об опасности вакцины от COVID-1911:00
- Названо имя погибшего в Бейруте гражданина Украины10:00
- ЦИК отменила местные выборы в прифронтовых районах Донбасса09:00
- В США появится аналог Евровидения17:00
- Украина закрыла админграницу с Крымом15:00
- В Украине очередной антирекорд COVID-19 - почти 1500 новых случаев за сутки13:00
- Американские медики сообщили о необычном симптоме коронавируса11:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- В "ДНР" пожаловались на фальшивые очереди для въезда в "республику"
- В "Донбасс СОС" сообщили о проблемах на КПВВ из-за приложения "Дій вдома"
- В Минцифры объяснили вчерашний сбой в приложении "Дій вдома"
- Зеленский приехал в прифронтовую Марьинку (ВИДЕО)
- Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа
- ЦИК отменила местные выборы в прифронтовых районах Донбасса
- Украина закрыла админграницу с Крымом
- Ермак анонсировал масштабный обмен пленными на Донбассе
- Американские медики сообщили о необычном симптоме коронавируса
- Названы основания для пересечения админграницы с Крымом