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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 августа

11.08.2020 14:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 августа

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1158 новых случаев коронавируса, общее число выявленных больных достигло 83115. Об этом сообщает ЦОЗ Минздрава во вторник, 11 августа.
При этом выздоровели уже 44934 человека (из них 575 накануне), а скончался 1951 человек (накануне - 29).
Статистика коронавируса по регионам:
Винницкая область - 3002 (+17)
Волынская область - 4375 (+48)
Днепропетровская область - 1571 (0)
Донецкая область - 982 (+6)
Житомирская область - 2178 (24)
Закарпатская область - 5875 (+66)
Запорожская область - 959 (+6)
Ивано-Франковская область - 5911 (+114)
Кировоградская область - 725 (+1)
Киев - 9687 (+124)
Киевская область - 4239 (+42)
Львовская область - 11142 (+161)
Луганская область - 157 (+2)
Николаевская область - 729 (+13)
Одесская область - 4364 (+134)
Полтавская область - 503 (+6)
Ровенская область - 7018 (+95)
Сумская область - 702 (+3)
Тернопольская область - 3375 (+51)
Харьковская область - 5030 (+129)
Херсонская область - 271 (+2)
Хмельницкая область - 1376 (8)
Черновицкая область - 6867 (90)
Черкасская область - 1039 (+3)
Черниговская область - 1038 (+14).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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