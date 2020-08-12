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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 августа
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1433 новых больных коронавирусом, всего в Украине выявлено уже 84548 случаев. Об этом сообщает ЦОЗ Минздрава в среду, 12 августа.
При этом выздоровели уже 45686 человек (накануне - 752), а скончались 1970 украинцев (накануне - 19).
Статистика коронавируса по областям:
Винницкая область - 3043 (41)
Волынская область - 4423 (+48)
Днепропетровская область - 1602 (31)
Донецкая область - 1011 (+29)
Житомирская область - 2215 (+37)
Закарпатская область - 5946 (+71)
Запорожская область - 971 (+12)
Ивано-Франковская область - 6039 (+128)
Кировоградская область - 728 (+3)
Киев - 9869 (+192)
Киевская область - 4307 (+68)
Львовская область - 11308 (+166)
Луганская область - 160 (+3)
Николаевская область - 744 (15)
Одесская область - 4458 (+94)
Полтавская область - 514 (11)
Ровенская область - 7114 (+96)
Сумская область - 716 (+14)
Тернопольская область - 3413 (+38)
Харьковская область - 5169 (+139)
Херсонская область - 276 (+5)
Хмельницкая область - 1413 (+37)
Черновицкая область - 6980 (+113)
Черкасская область - 1049 (10)
Черниговская область - 1080 (+42).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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