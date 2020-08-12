Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 августа

12.08.2020 13:00

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1433 новых больных коронавирусом, всего в Украине выявлено уже 84548 случаев. Об этом сообщает ЦОЗ Минздрава в среду, 12 августа.

При этом выздоровели уже 45686 человек (накануне - 752), а скончались 1970 украинцев (накануне - 19).

Статистика коронавируса по областям:

Винницкая область - 3043 (41)

Волынская область - 4423 (+48)

Днепропетровская область - 1602 (31)

Донецкая область - 1011 (+29)

Житомирская область - 2215 (+37)

Закарпатская область - 5946 (+71)

Запорожская область - 971 (+12)

Ивано-Франковская область - 6039 (+128)

Кировоградская область - 728 (+3)

Киев - 9869 (+192)

Киевская область - 4307 (+68)

Львовская область - 11308 (+166)

Луганская область - 160 (+3)

Николаевская область - 744 (15)

Одесская область - 4458 (+94)

Полтавская область - 514 (11)

Ровенская область - 7114 (+96)

Сумская область - 716 (+14)

Тернопольская область - 3413 (+38)

Харьковская область - 5169 (+139)

Херсонская область - 276 (+5)

Хмельницкая область - 1413 (+37)

Черновицкая область - 6980 (+113)

Черкасская область - 1049 (10)

Черниговская область - 1080 (+42).