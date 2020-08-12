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В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект"
12.08.2020 16:00
В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект" в "Турбоатом". Об этом сообщает пресс-служба местного метрополитена, передает LIGA.net.
Отмечается, что решение о переименовании было принято в октябре 2019-го.
Ранее в Харькове переименовали станции метро "Советской Армии" в "Армейскую", "Советскую" – в "Майдан Конституции", "Пролетарскую" – в "Индустриальную", "Маршала Жукова" – в "Дворец спорта", "Площадь восстания" – в "Защитников Украины".
Теги: Харьков, метро, переименование, станция
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