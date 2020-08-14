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В Украине - резкий рост заболеваемости COVID-19
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1732 новых случая коронавируса - абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в пятницу, 14 августа.
Общее число выявленных случаев достигло 87872, при этом выздоровели уже 46797 человек (накануне - 591), а скончались 2011 украинцев (из них 19 - накануне).
Статистика коронавируса по областям:
Винницкая область - 3129 (+43)
Волынская область - 4529 (+58)
Днепропетровская область - 1658 (+28)
Донецкая область - 1049 (22)
Житомирская область - 2333 (+67)
Закарпатская область - 6080 (+71)
Запорожская область - 1038 (+28)
Ивано-Франковская область - 6320 (+143)
Кировоградская область - 739 (+6)
Киев - 10160 (+158)
Киевская область - 4429 (+52)
Львовская область - 11658 (+184)
Луганская область - 171 (1)
Николаевская область - 770 (15)
Одесская область - 4732 (+160)
Полтавская область - 533 (+17)
Ровенская область - 7326 (+120)
Сумская область - 783 (+29)
Тернопольская область - 3538 (+48)
Харьковская область - 5583 (+205)
Херсонская область - 280 (+4)
Хмельницкая область - 1514 (+46)
Черновицкая область - 7264 (+154)
Черкасская область - 1092 (25)
Черниговская область - 1154 (+47).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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