В Украине - резкий рост заболеваемости COVID-19

14.08.2020 13:00

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1732 новых случая коронавируса - абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в пятницу, 14 августа.

Общее число выявленных случаев достигло 87872, при этом выздоровели уже 46797 человек (накануне - 591), а скончались 2011 украинцев (из них 19 - накануне).

Статистика коронавируса по областям:

Винницкая область - 3129 (+43)

Волынская область - 4529 (+58)

Днепропетровская область - 1658 (+28)

Донецкая область - 1049 (22)

Житомирская область - 2333 (+67)

Закарпатская область - 6080 (+71)

Запорожская область - 1038 (+28)

Ивано-Франковская область - 6320 (+143)

Кировоградская область - 739 (+6)

Киев - 10160 (+158)

Киевская область - 4429 (+52)

Львовская область - 11658 (+184)

Луганская область - 171 (1)

Николаевская область - 770 (15)

Одесская область - 4732 (+160)

Полтавская область - 533 (+17)

Ровенская область - 7326 (+120)

Сумская область - 783 (+29)

Тернопольская область - 3538 (+48)

Харьковская область - 5583 (+205)

Херсонская область - 280 (+4)

Хмельницкая область - 1514 (+46)

Черновицкая область - 7264 (+154)

Черкасская область - 1092 (25)

Черниговская область - 1154 (+47).