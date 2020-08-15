Украина третий день обновляет антирекорд по COVID-19

15.08.2020 13:00

В Украине по состоянию на утро субботы, 15 августа, зафиксировано уже почти 90 тысяч случаев коронавирусной болезни, прирост новых случаев за последние сутки составил новый антирекорд – 1847. Это следует из данных МОЗ Украины.

Так, из 89 719 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1847 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.

Всего в стране умерли 2 044 пациента с коронавирусом, из них 33 - за последние сутки. Выздоровели 47 430 пациентов, в том числе 633 за последние сутки.

Наибольшее количество случаев коронавируса в сутки обнаружили в Харьковской области - 254, Черновицкой - 170, Львовской - 166 и в г. Киеве - 232.

Статистика заболеваемости по регионам:

Винницкая область - 3175 случаев;

Волынская область - 4590 случаев;

Днепропетровская область - 1699 случаев;

Донецкая область - 1073 случая;

Житомирская область - 2377 случаев;

Закарпатская область - 6170 случаев;

Запорожская область - 1052 случая;

Ивано-Франковская область - 6468 случаев;

Кировоградская область - 739 случаев;

м. Киев - 10392 случаи;

Киевская область - 4495 случаев;

Львовская область - 11 824 случая;

Луганская область - 178 случаев;

Николаевская область - 797 случаев;

Одесская область - 4871 случай;

Полтавская область - 544 случая;

Ровенская область - 7433 случая;

Сумская область - 815 случаев;

Тернопольская область - 3635 случаев;

Харьковская область - 5837 случаев;

Херсонская область - 294 случая;

Хмельницкая область - 1539 случаев;

Черновицкая область - 7434 случая;

Черкасская область - 1114 случая;

Черниговская область - 1174 случая.