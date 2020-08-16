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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 августа
В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 1 637 новых случаев заражения. При этом 392 человека выздоровели, 24 ранее заболевших умерли, сообщает Минздрав.
Днем ранее, 15 августа, сообщалось о 1 847 новых заразившихся за сутки, 14 августа – о 1 732 инфицированных; 13 августа было 1 592 выявленных случаев.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро воскресенья 91 356 человек, выздоровевших – 47 822, умерли с начала пандемии 2 068 человека. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 41 466 человек, что на 1 221 больше, чем днем ранее.
Статистика Covid-19 по регионам такова:
Винницкая область - 3213 (+38)
Волынская область - 4644 (+54)
Днепропетровская область - 1725 (+26)
Донецкая область - 1088 (+15)
Житомирская область - 2430 (+53)
Закарпатская область - 6246 (+76)
Запорожская область - 1085 (+33)
Ивано-Франковская область - 6626 (+158)
Кировоградская область - 742 (+3)
г. Киев - 10538 (+146)
Киевская область - 4530 (+35)
Львовская область - 11951 (+127)
Луганская область - 178 (0)
Николаевская область - 808 (11)
Одесская область - 4964 (+93)
Полтавская область - 548 (+4)
Ровненская область - 7538 (+105)
Сумская область - 854 (+39)
Тернопольская область - 3732 (+97)
Харьковская область - 6065 (+228)
Херсонская область - 299 (+5)
Хмельницкая область - 1581 (+42)
Черновицкая область - 7617 (+183)
Черкасская область - 1148 (+34)
Черниговская область - 1206 (32).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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