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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 августа

17.08.2020 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 августа

В Украине за минувшие сутки обнаружили 1 464 новых случаев заражения коронавируса COVID-19. Общее количество инфицированных достигло 92 820. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в понедельник, 17 августа.
Отметим, что количество инфицированных снижается второй день подряд. Вчера сообщалось о 1 637 новых заболеваниях.
За последние 24 часа всего инфицированных обнаружили в Ровенской области (178), Черновицкой области (168), Ивано-Франковской области (164) и Львовской области (128).
Также сообщается, что за минувшие сутки умер 21 человек, а с начала пандемии – 2089.
При этом за сутки выздоровела 342 человека. За все время количество пациентов, которые выздоровели, достигла 48 164. Сейчас болеют 42 567 украинцев. За сутки их количество выросло на 1101.
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 3234 (+21)
Волынская область - 4707 (+63)
Днепропетровская область - 1750 (25)
Донецкая область - 1094 (+6)
Житомирская область - 2479 (+49)
Закарпатская область - 6329 (+83)
Запорожская область - 1118 (+33)
Ивано-Франковская область - 6790 (+164)
Кировоградская область - 743 (+1)
Киев - 10642 (+104)
Киевская область - 4554 (24)
Львовская область - 12079 (+128)
Луганская область - 184 (+6)
Николаевская область - 819 (11)
Одесская область - 5062 (+98)
Полтавская область - 557 (+9)
Ровенская область - 7716 (+178)
Сумская область - 891 (+37)
Тернопольская область - 3817 (85)
Харьковская область - 6156 (+91)
Херсонская область - 301 (+2)
Хмельницкая область - 1618 (+37)
Черновицкая область - 7782 (+165)
Черкасская область - 1165 (+17)
Черниговская область - 1233 (27).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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