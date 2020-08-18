Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 августа

18.08.2020 10:00

В Украине за сутки 17 августа зафиксировали еще 1616 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Минздрава во вторник, 18 августа.

Всего в Украине выявлено 94 436 случая COVID-19. При этом выздоровели уже 48 925 (накануне - 761), а скончались 2116 человек (накануне - 27).

Статистика по регионам:

Винницкая область - 3272 (+38)

Волынская область - 4792 (85)

Днепропетровская область - 1772 (22)

Донецкая область - 1100 (+6)

Житомирская область - 2794 (+18)

Закарпатская область - 6435 (+106)

Запорожская область - 1154 (+36)

Ивано-Франковская область - 6959 (+169)

Кировоградская область - 746 (+3)

Киев - 10730 (+88)

Киевская область - 4620 (+66)

Львовская область - 12260 (+181)

Луганская область - 185 (1)

Николаевская область - 832 (+13)

Одесская область - 5158 (+96)

Полтавская область - 565 (8)

Ровенская область - 7828 (+112)

Сумская область - 966 (+75)

Тернопольская область - 3902 (85)

Харьковская область - 6360 (+204)

Херсонская область - 304 (+3)

Хмельницкая область - 1628 (10)

Черновицкая область - 7954 (+172)

Черкасская область - 1167 (+2)

Черниговская область - 1250 (+17).