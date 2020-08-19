В Украине очередной COVID-рекорд - почти 2 тысячи новых случаев за сутки

19.08.2020 10:00

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 1967 новых случаев коронавируса, общее число увеличилось до 96 403. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в среду, 19 августа.

При этом выздоровели уже 49 737 человек (накануне - 812), а скончались 2144 (накануне - 28).

До этого наибольшее суточное количество заболевших COVID-19 было зафиксировано 15 августа, тогда заболело 1847 человек.

Статистика по регионам:

Винницкая область - 3323 (+51)

Волынская область - 4878 (+86)

Днепропетровская область - 1816 (+44)

Донецкая область - 1122 (22)

Житомирская область - 2536 (+39)

Закарпатская область - 6552 (+117)

Запорожская область - 1179 (25)

Ивано-Франковская область - 7122 (+163)

Кировоградская область - 748 (+2)

Киев - 10945 (+215)

Киевская область - 4685 (+65)

Львовская область - 12448 (+188)

Луганская область - 194 (+9)

Николаевская область - 857 (25)

Одесская область - 5281 (+123)

Полтавская область - 582 (+17)

Ровенская область - 7953 (125)

Сумская область - 1023 (+57)

Тернопольская область - 4001 (+99)

Харьковская область - 6607 (+247)

Херсонская область - 312 (8)

Хмельницкая область - 1678 (50)

Черновицкая область - 8108 (+154)

Черкасская область - 1175 (8)

Черниговская область - 1278 (+28).