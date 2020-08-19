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Архив - Украина

В Украине очередной COVID-рекорд - почти 2 тысячи новых случаев за сутки

19.08.2020 10:00
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В Украине очередной COVID-рекорд - почти 2 тысячи новых случаев за сутки

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 1967 новых случаев коронавируса, общее число увеличилось до 96 403. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в среду, 19 августа.
При этом выздоровели уже 49 737 человек (накануне - 812), а скончались 2144 (накануне - 28).
До этого наибольшее суточное количество заболевших COVID-19 было зафиксировано 15 августа, тогда заболело 1847 человек.
Статистика по регионам:
Винницкая область - 3323 (+51)
Волынская область - 4878 (+86)
Днепропетровская область - 1816 (+44)
Донецкая область - 1122 (22)
Житомирская область - 2536 (+39)
Закарпатская область - 6552 (+117)
Запорожская область - 1179 (25)
Ивано-Франковская область - 7122 (+163)
Кировоградская область - 748 (+2)
Киев - 10945 (+215)
Киевская область - 4685 (+65)
Львовская область - 12448 (+188)
Луганская область - 194 (+9)
Николаевская область - 857 (25)
Одесская область - 5281 (+123)
Полтавская область - 582 (+17)
Ровенская область - 7953 (125)
Сумская область - 1023 (+57)
Тернопольская область - 4001 (+99)
Харьковская область - 6607 (+247)
Херсонская область - 312 (8)
Хмельницкая область - 1678 (50)
Черновицкая область - 8108 (+154)
Черкасская область - 1175 (8)
Черниговская область - 1278 (+28).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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