В Украине впервые более двух тысяч случаев COVID за сутки

20.08.2020 11:00

За прошедшие сутки в Украине выявили 2134 новых случая коронавируса - абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в четверг, 20 августа.

Всего число зафиксированных случаев COVID-19 в Украине достигло 98 537. Из них выздоровел уже 50 441 человек (накануне - 704), а скончались 2184 (накануне - 40).

Статистика коронавируса по регионам:

Винницкая область - 3405 (+82)

Волынская область - 4929 (+51)

Днепропетровская область - 1873 (+57)

Донецкая область - 1156 (+34)

Житомирская область - 2597 (+61)

Закарпатская область - 6662 (+110)

Запорожская область - 1213 (+34)

Ивано-Франковская область - 7290 (+168)

Кировоградская область - 749 (1)

Киев - 11172 (+227)

Киевская область - 4727 (+42)

Львовская область - 12631 (+183)

Луганская область - 204 (10)

Николаевская область - 893 (+36)

Одесская область - 5408 (+127)

Полтавская область - 594 (+12)

Ровенская область - 8091 (+138)

Сумская область - 1078 (+55)

Тернопольская область - 4116 (+115)

Харьковская область - 6849 (+242)

Херсонская область - 321 (+9)

Хмельницкая область - 1768 (90)

Черновицкая область - 8297 (+189)

Черкасская область - 1200 (25)

Черниговская область - 1314 (+36).