ГПСУ озвучила новые правила въезда на территорию Беларуси

21.08.2020 16:00

С 1 сентября 2020 года для граждан Украины начнут действовать новые правила въезда на территорию Беларуси - для пересечения границы понадобится предъявить заграничный паспорт. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Заработает новый порядок выезда, который позволит улучшить защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан Украины зарубежными учреждениями является длительной и сложной в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов", - говорится в сообщении.

Кроме того, пограничники прогнозируют существенное уменьшение времени прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку информация с загранпаспортов считывается автоматическими ридерами.

Граждане Украины, проживающие на территории Республики Беларусь могут оформить загранпаспорта в Посольстве Украины в Минске или Консульстве Украины в Бресте. Указанные учреждения обеспечены всем должным оборудованием для обработки паспортных ходатайств граждан Украины.

Однако, граждан Украины, которые после 1 сентября 2020 будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, при возвращении в Украину пограничники беспрепятственно будут пропускать и по внутренним паспортам.