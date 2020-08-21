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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 августа

21.08.2020 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 августа

В Украине зафиксировали уже 100 643 случая коронавируса, из них 2106 - за прошедшие сутки. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в пятницу, 21 августа.
При этом выздоровели уже 51 078 человек (накануне - 637), а скончались - 2184 украинца (накануне - 23).
Статистика коронавируса по регионам:
Винницкая обл - 3478 (+73)
Волынская обл - 4989 (60)
Днепропетровская обл - 1894 (+21)
Донецкая обл - 1183 (27)
Житомирская обл - 2695 (+98)
Закарпатская обл - 6771 (+109)
Запорожская обл - 1234 (+21)
Ивано-Франковская обл - 7462 (+172)
Кировоградская обл - 751 (+2)
Киев - 11328 (+156)
Киевская обл - 4805 (+78)
Львовская обл - 12793 (+162)
Луганская обл - 213 (+9)
Николаевская обл - 912 (19)
Одесская обл - 5578 (+170)
Полтавская обл - 614 (+20)
Ровенская обл - 8238 (+147)
Сумская обл - 1124 (+46)
Тернопольская обл - 4301 (+185)
Харьковская обл - 7033 (+184)
Херсонская обл - 329 (8)
Хмельницкая обл - 1828 (60)
Черновицкая обл - 8505 (+208)
Черкасская обл - 1219 (19)
Черниговская обл - 1366 (+52).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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