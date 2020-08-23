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Юлия Тимошенко в тяжелом состоянии из-за коронавируса
23.08.2020 15:00
Лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом COVID-19 и на данный момент находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока в Facebook в воскресенье, 23 августа, передает Корреспондент.net.
"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!", – написала Сорока.
В СМИ появилась информация, что кроме Юлии Тимошенко, коронавирус выявили также у ее дочери Евгении с мужем Артуром Чечеткиным.
Теги: Юлия Тимошенко, температура, COVID-19
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