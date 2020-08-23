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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 августа
В Украине за минувшие сутки обнаружили 1 987 новых случаев заражения коронавируса COVID-19. Общее количество инфицированных достигло 104 958. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в воскресенье, 23 августа.
Отметим, что количество инфицированных снизилось после четырех суток роста. Так, вчера сообщалось о рекордных 2 328 случаях заболеваний. Также трое суток подряд показатель новых зараженных превышал 2 000.
За последние 24 часа больше всего инфицированных обнаружили в Киеве (307), Черновицкой области (213), Одесской области (212), Ивано-Франковской области (174) и Харьковской области (169).
Также сообщается, что за минувшие сутки умерли 27 человек, а с начала пандемии – 2271.
При этом за сутки выздоровели 500 человек. За все время количество пациентов, которые выздоровели, достигло 52 235.
Сейчас коронавирусом болеют 50 952 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 960.
Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая обл - 3592 (+39)
Волынская обл - 5102 (50)
Днепропетровская обл - 1966 (+34)
Донецкая обл - 1234 (19)
Житомирская обл - 2821 (+87)
Закарпатская обл - 6987 (+102)
Запорожская обл - 1331 (+44)
Ивано-Франковская обл - 7805 (+174)
Кировоградская обл - 764 (8)
м. Киев - 11814 (+307)
Киевская обл - 4952 (+71)
Львовская обл - 13111 (+146)
Луганская обл - 243 (11)
Николаевская обл - 981 (+43)
Одесская обл - 5909 (+121)
Полтавская обл - 642 (+6)
Ровенская обл - 8460 (+77)
Сумская обл - 1165 (+20)
Тернопольская обл - 4626 (+119)
Харьковская обл - 7493 (+169)
Херсонская обл - 334 (+2)
Хмельницкая обл - 1946 (+42)
Черновицкая обл - 8926 (+213)
Черкасская обл - 1286 (+38)
Черниговская обл - 1468 (45).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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