Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 августа

24.08.2020 11:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1799 случаев коронавируса, сообщила в понедельник, 24 августа, пресс-служба Минздрава.

Днем ранее было 1987 случаев. А до этого три дня подряд более 2000. В частности, позавчера выявили рекордные 2 328 случаев.

"24 августа (состоянием на 9:00) в Украине 106 757 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2293 летальные (+22), 52524 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 1799 новых случаев", - говорится в сообщении.

За сутки выписаны 289 пациентов, всего - 2293.

За сутки проведено 13 542 тестирования на коронавирус, из них 9350 методом ПЦР и 4192 методом ИФА.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 3624 случая;

Волынская область - 5147 случаев;

Днепропетровская область - 2005 случаев;

Донецкая область - 1237 случаев;

Житомирская область - 2864 случая;

Закарпатская область - 7026 случаев;

Запорожская область - 1377 случаев;

Ивано-Франковская область - 7975 случаев;

Кировоградская область - 768 случаев;

Киев - 12023 случая;

Киевская область - 5025 случаев;

Львовская область - 13 253 случая;

Луганская область - 244 случая;

Николаевская область - 997 случаев;

Одесская область - 6054 случая;

Полтавская область - 663 случая;

Ровенская область - 8559 случаев;

Сумская область - 1187 случаев;

Тернопольская область - 4765 случаев;

Харьковская область - 7634 случая;

Херсонская область - 336 случаев;

Хмельницкая область - 2010 случаев;

Черновицкая область - 9167 случаев;

Черкасская область - 1297 случаев;

Черниговская область - 1520 случаев.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Черновицкой (241) области, Киеве (209), Ивано-Франковской (170), Одесской (145), Львовской (142), Харьковской (141) и Тернопольской (139) областях.