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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 августа
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1799 случаев коронавируса, сообщила в понедельник, 24 августа, пресс-служба Минздрава.
Днем ранее было 1987 случаев. А до этого три дня подряд более 2000. В частности, позавчера выявили рекордные 2 328 случаев.
"24 августа (состоянием на 9:00) в Украине 106 757 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2293 летальные (+22), 52524 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 1799 новых случаев", - говорится в сообщении.
За сутки выписаны 289 пациентов, всего - 2293.
За сутки проведено 13 542 тестирования на коронавирус, из них 9350 методом ПЦР и 4192 методом ИФА.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 3624 случая;
Волынская область - 5147 случаев;
Днепропетровская область - 2005 случаев;
Донецкая область - 1237 случаев;
Житомирская область - 2864 случая;
Закарпатская область - 7026 случаев;
Запорожская область - 1377 случаев;
Ивано-Франковская область - 7975 случаев;
Кировоградская область - 768 случаев;
Киев - 12023 случая;
Киевская область - 5025 случаев;
Львовская область - 13 253 случая;
Луганская область - 244 случая;
Николаевская область - 997 случаев;
Одесская область - 6054 случая;
Полтавская область - 663 случая;
Ровенская область - 8559 случаев;
Сумская область - 1187 случаев;
Тернопольская область - 4765 случаев;
Харьковская область - 7634 случая;
Херсонская область - 336 случаев;
Хмельницкая область - 2010 случаев;
Черновицкая область - 9167 случаев;
Черкасская область - 1297 случаев;
Черниговская область - 1520 случаев.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Черновицкой (241) области, Киеве (209), Ивано-Франковской (170), Одесской (145), Львовской (142), Харьковской (141) и Тернопольской (139) областях.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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