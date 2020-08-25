Минздрав утвердил новые правила обучения в школах

25.08.2020 18:00

Министерство здравоохранения обновило рекомендации относительно организации противоэпидемических мер в учебных заведениях. Как рассказал глава МОЗ Максим Степанов, эти правила были проработаны совместно с Министерством образования, международными экспертами и с учетом рекомендаций ВОЗ, сообщает интернет-издание "ВЕСТИ".

По новым правилам для школьников и учителей:

ученики 1-4 классов могут находиться в школах без масок и респираторов;

после каждого урока детям рекомендуется мыть руки;

если хотя бы один из учеников заболел коронавирусом, на самоизоляцию отправят весь класс;

перед работой учителям будут измерять температуру;

в регионах "оранжевого" уровня опасности педагогам рекомендуют носить защитные щитки. В "желтой" и "зеленой" зонах учителям достаточно соблюдать дистанцию;

антисептики и дозаторы будут находиться только на входе в школу.

Полный перечень обновленных рекомендаций опубликован на сайте Минздрава.