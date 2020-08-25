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Минздрав утвердил новые правила обучения в школах
25.08.2020 18:00
Министерство здравоохранения обновило рекомендации относительно организации противоэпидемических мер в учебных заведениях. Как рассказал глава МОЗ Максим Степанов, эти правила были проработаны совместно с Министерством образования, международными экспертами и с учетом рекомендаций ВОЗ, сообщает интернет-издание "ВЕСТИ".
По новым правилам для школьников и учителей:
- ученики 1-4 классов могут находиться в школах без масок и респираторов;
- после каждого урока детям рекомендуется мыть руки;
- если хотя бы один из учеников заболел коронавирусом, на самоизоляцию отправят весь класс;
- перед работой учителям будут измерять температуру;
- в регионах "оранжевого" уровня опасности педагогам рекомендуют носить защитные щитки. В "желтой" и "зеленой" зонах учителям достаточно соблюдать дистанцию;
- антисептики и дозаторы будут находиться только на входе в школу.
Полный перечень обновленных рекомендаций опубликован на сайте Минздрава.
Теги: школа, правила, COVID-19
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