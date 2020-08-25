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Рада повысила "минималку" до пяти тысяч гривен

25.08.2020 14:00
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Рада повысила "минималку" до пяти тысяч гривен

Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 25 августа, по инициативе президента повысила минимальную зарплату до пяти тысяч гривен с 1 сентября. Такое решение поддержали 326 народных депутатов, сообщает Корреспондент.net.
Напомним, власти запланировали три этапа повышения минимальной зарплаты. С 1 января 2021 года минималка вырастет до 6000 грн (+1000 грн, или +20%), с 1 июля 2021 года - до 6500 грн (+500 грн, или +8,3%). Отметим, что сейчас месячная минимальная зарплата в Украине составляет 4723 грн.



Теги: минимальная зарплата, повышение, Верховная Рада
 
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