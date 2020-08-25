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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 августа
В Украине по состоянию на утро вторника, 25 августа, зафиксированы 1 658 новых случаев заражения. При этом 346 человек выздоровели, 25 ранее заболевших умерли, передает Цензор.НЕТ.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Днем ранее, 24 августа, сообщалось о 1 799 новых случаях, 23 августа - о 1 987, 22 августа - о рекордных 2 328 новых заразившихся за сутки.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 108 415 человек, выздоровевших – 52 870, умерли с начала пандемии 2 318 человека (за сутки 25). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 53 227 человек, что на 1 287 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превысило количество выздоровевших.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Черновицкой (204), Ивано-Франковской (179), Харьковской (173), Тернопольской (158), Львовской (136) областях, Киеве (130) и Одесской (112) области.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 3649 случаев;
Волынская область - 5187 случаев;
Днепропетровская область - 2050 случаев;
Донецкая область - 1238 случаев;
Житомирская область - 2923 случая;
Закарпатская область - 7063 случая;
Запорожская область - 1407 случаев;
Ивано-Франковская область - 8154 случая;
Кировоградская область - 769 случаев;
м. Киев - 12153 случаи;
Киевская область - 5115 случаев;
Львовская область - 13 389 случаев;
Луганская область - 244 случая;
Николаевская область - 1004 случая;
Одесская область - 6166 случаев;
Полтавская область - 677 случаев;
Ровенская область - 8644 случая;
Сумская область - 1246 случаев;
Тернопольская область - 4923 случая;
Харьковская область - 7807 случаев;
Херсонская область - 337 случаев;
Хмельницкая область - 2047 случаев;
Черновицкая область - 9371 случай;
Черкасская область - 1300 случаев;
Черниговская область - 1552 случая.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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