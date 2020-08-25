Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 августа

25.08.2020 13:00

В Украине по состоянию на утро вторника, 25 августа, зафиксированы 1 658 новых случаев заражения. При этом 346 человек выздоровели, 25 ранее заболевших умерли, передает Цензор.НЕТ.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 24 августа, сообщалось о 1 799 новых случаях, 23 августа - о 1 987, 22 августа - о рекордных 2 328 новых заразившихся за сутки.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 108 415 человек, выздоровевших – 52 870, умерли с начала пандемии 2 318 человека (за сутки 25). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 53 227 человек, что на 1 287 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превысило количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Черновицкой (204), Ивано-Франковской (179), Харьковской (173), Тернопольской (158), Львовской (136) областях, Киеве (130) и Одесской (112) области.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 3649 случаев;

Волынская область - 5187 случаев;

Днепропетровская область - 2050 случаев;

Донецкая область - 1238 случаев;

Житомирская область - 2923 случая;

Закарпатская область - 7063 случая;

Запорожская область - 1407 случаев;

Ивано-Франковская область - 8154 случая;

Кировоградская область - 769 случаев;

м. Киев - 12153 случаи;

Киевская область - 5115 случаев;

Львовская область - 13 389 случаев;

Луганская область - 244 случая;

Николаевская область - 1004 случая;

Одесская область - 6166 случаев;

Полтавская область - 677 случаев;

Ровенская область - 8644 случая;

Сумская область - 1246 случаев;

Тернопольская область - 4923 случая;

Харьковская область - 7807 случаев;

Херсонская область - 337 случаев;

Хмельницкая область - 2047 случаев;

Черновицкая область - 9371 случай;

Черкасская область - 1300 случаев;

Черниговская область - 1552 случая.