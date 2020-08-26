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Нардеп рассказал о состоянии Юлии Тимошенко
26.08.2020 13:00
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая заразилась коронавирусом, находится в критическом состоянии, но не подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом заявил в эфире телеканала Украина 24 представитель политсилы Вадим Ивченко, сообщает Корреспондент.net.
"Юлия Тимошенко в критическом состоянии, у нее высокая температура, она принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции легких, но это не аппарат ИВЛ, это соответствующие другие аппараты, которые нужно применять в соответствии с протоколом", - уточнил нардеп.
Теги: Юлия Тимошенко, Батькивщина, COVID-19
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