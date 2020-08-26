Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 августа

26.08.2020 12:00

В Украине за минувшие сутки коронавирус выявили у 1670 человек. Таким образом общее количество больных уже превысило 110 тысяч, сообщает МОЗ.

Так, из 110 085 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1 670 инфицированных, что на уровне предыдущих суток.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 354 человек, из них 36 - за последние сутки.

Выздоровели от болезни уже 53 454 человек, за сутки - 584.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 3677 случаев;

Волынская область - 5221 случай;

Днепропетровская область - 2055 случаев;

Донецкая область - 1256 случаев;

Житомирская область - 2959 случаев;

Закарпатская область - 7143 случая;

Запорожская область - 1439 случаев;

Ивано-Франковская область - 8321 случай;

Кировоградская область - 771 случай;

г. Киев - 12248 случаев;

Киевская область - 5211 случаев;

Львовская область - 13 560 случаев;

Луганская область - 247 случаев;

Николаевская область - 1023 случая;

Одесская область - 6352 случая;

Полтавская область - 684 случая;

Ровенская область - 8737 случаев;

Сумская область - 1269 случаев;

Тернопольская область - 5104 случая;

Харьковская область - 7984 случая;

Херсонская область - 346 случаев;

Хмельницкая область - 2062 случая;

Черновицкая область - 9541 случай;

Черкасская область - 1305 случаев;

Черниговская область - 1570 случаев.

По данным МОЗ, всего было проведено 1 452 006 тестирования методом ПЦР.





