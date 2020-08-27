Кабмин снял ограничения на админгранице с оккупированным Крымом

27.08.2020 08:00

26 августа Кабмин принял решение отменить ограничения на админгранице с оккупированным Крымом, которые ввели в начале августа из-за пандемии коронавируса, сообщает УП.

Согласно решению Кабмина, начиная с 00:00 29 августа (суббота) прекращает действие распоряжения №979 "О временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и Севастополя, и выезда из нее, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19".