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Украина на месяц закрыла границу для иностранцев
Правительство решило закрыть украинскую границу для въезда иностранцев с полуночи 28 августа. Запрет будет действовать месяц, а ввели его из-за обострения ситуации с коронавирусом, передает Громадське ТВ.
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов. Решение приняли вечером 27 августа на внеочередном заседании Кабмина.
Запрет распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства.
Исключение составляют граждане, имеющие вид на жительство в Украине, члены международных и гуманитарных миссий и организаций. Или же если они прибывают по приглашению Министерства иностранных дел, Министерства обороны Украины или члены экипажей.
Также будут пропускать граждан, следующих на территорию Украины транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд в течение 2 дней, учащихся в украинских учебных заведениях или проходящие военную службу в Вооруженных силах Украины. Беженцы и лица, которые нуждаются в дополнительной защите, также смогут въехать.
Кроме них, граница не закрыта для деятелей культуры, которые прибывают по приглашению учреждений культуры вместе с сопроводительным лицом. То же касается и участников спортивных соревнований, которые будут проходить на территории Украины.
И, напоследок, проехать смогут люди, прибывающие на лечение в учреждения здравоохранения или везущие к нам гемопоэтические стволовые клетки для трансплантации.
Также чиновники уточнили, что пограничники смогут пропускать граждан Беларуси, если они захотят находиться у нас. Об этом просил президент Владимир Зеленский.
Теги: закрытие, граница, иностранец
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