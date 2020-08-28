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Завтра в Украину возвращается жара

28.08.2020 17:00
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Завтра в Украину возвращается жара

В Украине на выходных, 29-30 августа, во всех регионах будет наблюдаться жаркая погода. Местами столбик термометра покажет до +33 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр в пятницу, 28 августа, передает Корреспондент.net.
Так, в субботу, 29 августа, по всей Украине – без осадков, переменная облачность. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, на побережье морей до 18°. Днем в северной части и восточных областях 24-28°, на остальной территории – 27-31°.
В Киеве без осадков. Температура ночью 13-15°, днем 26-28°, ветер южный 5-10 м/с.
В воскресенье, 30 августа, в Украине также без осадков, малооблачно. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью в восточных областях 13-15°, на остальной территории 14-18°. Днем синоптики прогнозируют 27-33°.
В Киеве будет сухо. Ночная температура составит 16-18°, днем до 32°, ветер южный 7-12 м/с.



Теги: жара, выходные, прогноз погоды
 
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