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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 августа

30.08.2020 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 августа

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 30 августа, зафиксированы 2 096 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает МОЗ.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 119 074 человек, умерли с начала пандемии 2 527 человек (за сутки 35), выздоровевших - 56 734 (за сутки 596).
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 59 813 человек, что на 1 465 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 3948 случаев;
Волынская область - 5417 случаев;
Днепропетровская область - 2306 случаев;
Донецкая область - 1416 случаев;
Житомирская область - 3213 случаев;
Закарпатская область - 7456 случаев;
Запорожская область - 1558 случаев;
Ивано-Франковская область - 9014 случаев;
Кировоградская область - 810 случаев;
м. Киев - 13093 случаи;
Киевская область - 5580 случаев;
Львовская область - 14 356 случаев;
Луганская область - 312 случаев;
Николаевская область - 1169 случаев;
Одесская область - 7094 случая;
Полтавская область - 770 случаев;
Ровенская область - 9098 случаев;
Сумская область - 1456 случаев;
Тернопольская область - 5865 случаев;
Харьковская область - 8889 случаев;
Херсонская область - 392 случая;
Хмельницкая область - 2402 случая;
Черновицкая область - 10 145 случаев;
Черкасская область - 1538 случаев;
Черниговская область - 1777 случаев.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (198), Львовской (188), Одесской (173), Ивано-Франковской (171), Тернопольской (160), Черновицкой (148) и Хмельницкой (105) областях, а также в Киеве (109).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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