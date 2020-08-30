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В Кривом Роге открыли памятник погибшим под Иловайском
В Кривом Роге состоялась церемония открытия памятника погибшим в Иловайском котле на Донбассе. Об этом в субботу, 29 августа, сообщает Радио Свобода со ссылкой на одного из инициаторов создания памятника, бывшего куратора батальона Кривбасс Николая Колесника.
"Памятник – это увеличенная в 40 раз копия народной награды Иловайский крест, которую бойцы, вышедшие из "котла", носят на груди. Фактически – это негосударственный орден, который вручают самым достойным, после тщательной проверки. Еще один важный элемент монумента – подсолнухи. Это они спасали жизнь нашим бойцам, которые выходили по "зеленому коридору". Чтобы воспроизвести их такими, какие они есть именно в это время – уже не желтыми, а черными – скульптор Николай Гапон специально выезжал в поля", – рассказал Колесник.
Сам памятник и его подножие изготовлены из гранита, остальные элементы – подсолнухи и крест – из бронзы. Общий вес скульптуры составляет 500 килограммов.
Средства на изготовление памятника собирали два года, это – благотворительные пожертвования бойцов, волонтеров, всех причастных к батальону Кривбасс.
Теги: Донбасс, Иловайск, Кривой Рог, памятник
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